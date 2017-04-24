Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон / Фотоколлаж из открытых источников

Эммануэль Макрон может одержать победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов с 62% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательских центров Ipsos / Sopra Steria, передает Интерфакс-Украина.

Согласно этим данным, Марин Ле Пен сможет заручиться поддержкой 38% французов.

Ранее сообщалось, что во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Напомним, второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.