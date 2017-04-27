Макрон против Ле Пен. Какой будет Франция при новом президенте

Эммануэль Макрон. "Новичок в политике"

Набрал 23,80% голосов

39 лет

Лидер политического движения En Marche! ("Вперёд!")

В случае победы Эммануэль Макрон станет самым молодым французским лидером со времён Луи-Наполеона Бонапарта. Он инвестиционный банкир, бывший министр экономики в правительстве Олланда, либерал-глобалист, сторонник европейской идеи. Считает себя альтернативой политическому истеблишменту. Молод, энергичен, обаятелен, инновационен. Делает ставку на молодёжь, разочаровавшуюся в нынешнем положении дел, но надеющуюся на светлое будущее. Известен "законом Макрона", позволившим французским магазинам работать по воскресеньям и существенно ослабившим государственный контроль в некоторых отраслях экономики. Во внешней политике является европейским федералистом, выступает за открытие границ для иммигрантов, отвергает экономический протекционизм, планирует инвестировать в инфраструктуру, сократить налог на бизнес, уменьшить безработицу. Жёсткий сторонник борьбы с терроризмом, повышения военных расходов, увеличения штата полиции. Однако его часто критикуют за размытость идей и отсутствие внятной позиции по конкретным вопросам. Растущая популярность его главного политического конкурента — Марин Ле Пен — играет на руку Макрону, поскольку ожидается, что многие французы с целью не допустить прихода к власти ультраправых скорее будут голосовать не столько за Макрона, сколько против Ле Пен. Став президентом, Эммануэль Макрон будет отстаивать интересы Франции и ЕС, соблюдать правовые нормы, следовательно, вероятнее всего, требовать выполнения минских договорённостей.

Марин Ле Пен. "Восторженная ультраправая"

Набрала 21,50% голосов

48 лет

Лидер политпартии Front National ("Национальный фронт")

Если во втором туре победит Марин Ле Пен, то она станет первой женщиной-президентом во Франции. Ультраправая Ле Пен по образованию юрист, депутат Европарламента, считает, что система объединённой Европы "создана на заведомо пагубной идеологии глобализации", выступает за выход из Евросоюза, возврат Франции суверенитета, "восстановление" французских границ. Поддерживает антимиграционную политику, в том числе "автоматическую" высылку из страны нелегалов, ограничение легальной миграции, закрытие "экстремистских мечетей". Симпатизирует политике Владимира Путина, признала законными результаты референдума о статусе Крыма, выступает против санкций в отношении России. Марин Ле Пен добилась популярности, отказавшись от жёсткой расистской и антисемитской риторики партии "Национальный фронт", сделав движение более "мягким", при этом не оставив идеи крайнего национализма. От победы во втором туре Ле Пен отдаляет то, что фактически все кандидаты в президенты уже призвали французов отдать свои голоса за Макрона. Однако преимущество Марин Ле Пен в том, что её сторонники более дисциплинированны. Многие французы перед страхом терактов симпатизируют идеям ультраправых, голосуют за них, хотя об этом и не говорят. К тому же в её пользу может сыграть низкая явка. Приход к власти Марин Ле Пен лишит Украину поддержки со стороны Франции в вопросах, касающихся аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий, а Евросоюзу принесёт серьёзную угрозу его существованию.