Facebook признал, что стал полем боя для правительств разных стран

Социальная сеть Facebook заявила, что стала "полем боя" для разных правительств, которые пытаются манипулировать общественным мнением в других странах, передает DW.

Компания анонсировала новые меры для противодействия "информационным операциям", которые вышли за пределы современного явления fake news, говорится в отчете компании.

В документе говорится, что отдельные правительства и организации хорошо финансируют подковерные усилия для распространения пропагандистской информации и лжи для геополитических целей. Указано также на создание сотен искусственных профилей для ложного раздувания важности отдельных тем, сбор паролей пользователей обманом, кампании по координации лайков для вирусного продвижения публикаций, создания групп для скрытой пропаганды, а также распространение расистских материалов и таких комментариев, что разжигают ненависть.

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Авторы отчета отметили, что целью таких кампаний может быть как поддержка или дискредитация тех или иных идей или кандидатов, так и создание атмосферы недопонимания и недоверия в целом.

Соцсеть сообщила, что начнет борьбу с информационными операциями с удаления фейковых профилей и выявления политического или коммерческого спама.

Напомним, Google поменяет свой алгоритм так, чтобы исключать из результатов поиска ссылки на фейковые новости и экстремистские высказывания.