Талибан начинает "Операцию Мансури"

Боевики начнут институциональное развитие в районах, находящихся под их контролем

Террористы исламистского движения "Талибан" 28 апреля объявили о начале своего традиционного весеннего наступления и нападений на объекты западной коалиции и афганских сил безопасности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Талибан в данный момент контролирует более половины территории страны", - заявил представитель боевиков Забиулла Муджахид.

При этом он сослался на февральский доклад США, в котором сказано, что правительство Афганистана контролирует только 52% из 407 районов страны.

По информации издания, наступление в этом году носит название "Операция Мансури" - в честь убитого в 2016 году ударом американского беспилотника лидера талибов.

По словам представителя террористов, эта операция будет отличаться от предыдущих и будет проводиться с двойным - политическим и военным - подходом. Согласно заявлению Муджахида, это означает, что талибы начнут институциональное развитие в районах, находящихся под их контролем, устанавливая "механизмы социальной справедливости и развития".

Напомним, в Афганистане напали на военную базу США.