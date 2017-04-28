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Главная » Мир » Янукович отрицает свою причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов

Янукович отрицает свою причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов

Янукович отрицает свою причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов
Виктор Янукович / Фото: facenews.ua

Защита беглого экс-президента даже подала соответствующий иск в суд

28.04.17 124
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Защита Виктора Януковича опровергает его причастность к конфискованным $1,5 млрд. Об этом заявил адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк, передает 112 Украина.

"Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержении. На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с Ощадбанка, там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн грн, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности", - заявил Сердюк.

По словам адвоката, иск о защите чести и достоинства будет дополнен еще одним требованием: "опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих $1,5 млрд ".

Ранее сегодня, 28 апреля, в судебном порядке было вынесено решение о конфискации $1,5 млрд беглого экс-президента Виктора Януковича и его команды. Эти средства будут перечислены в госбюджет.

 

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