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Главная » Мир » Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после Brexit, - The Guardian
Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после Brexit, - The Guardian
Фото: europe1.fr

Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после Brexit, - The Guardian

Дипломаты ЕС готовы к жесткой реакции со стороны Великобритании

28.04.17 96
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Европейские лидеры, возможно, готовятся признать объединенную Ирландию в декларации, которая подготовит почву для того, чтобы север быстро вернулся в Европейский союз. Ожидается, что на своем первом саммите по Brexit 29 апреля 27 лидеров ЕС обсудят текст, в котором говорится, что, если Ирландия объединится, то север автоматически станет частью ЕС. Об этом пишет Дженнифер Рэнкин в статье "Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после Brexit", опубликованной на сайте газеты The Guardian, передает УНИАН.

Включение такой формулировки - победа для ирландского правительства, которое настаивало на принятии "положения о ГДР" - ссылке на интеграцию бывшего восточногерманского государства в Европейское сообщество после падения берлинской стены. Декларация неизбежно вызовет опасения, что Brexit может спровоцировать распад Великобритании, хотя в Северной Ирландии идея объединения не получила поддержку большинства.

Дипломаты ЕС готовы к жесткой реакции со стороны Великобритании, учитывая гневные заголовки таблоидов, которые последовали после спекуляций о статусе Гибралтара. После лоббирования Мадрида, ЕС согласился, что испанское правительство сможет исключить Гибралтар из любого торгового соглашения между ЕС и Великобританией, если оно не будет удовлетворено статусом территории.

Положение по Ирландии содержится в Соглашении Страстной Пятницы, в котором говорится, что север и юг Ирландии имеют право объединиться, если согласится большинство севернее границы. Энда Кенни, премьер-министр Ирландии, утверждает, что для севера Ирландии важна "простота" возврата в ЕС, если произойдет воссоединение.

В плане саммита, который изучили в The Guardian, говорится о положении Соглашения Страстной Пятницы в отношении объединенной Ирландии, и добавляется, что это событие вернет север в ЕС. В плане говорится: "Европейский Совет признает, что, в соответствии с международным правом, вся территория такой объединенной Ирландии будет частью Европейского Союза [в случае объединения Ирландии]".

Brexit снова вернул на повестку дня вопрос об объединении Ирландии, но общественная поддержка остается на довольно низком уровне. В Северной Ирландии недавний опрос показал, что подавляющее большинство (62%) проголосовали бы за то, чтобы территория оставалась частью Великобритании, в то время как только 22% поддержали объединение Ирландии. Избиратели в республике также настроены скептически, особенно если воссоединение дорого обойдется.

На вопрос о том, как они голосовали бы на референдуме, если бы стоимость объединенной Ирландии составила  € 9 млрд в год, только треть ирландских респондентов заявили, что они голосовали бы "за", треть была бы против, а остальные не определились.

Напомним, "Положение о ГДР" содержится в тексте отдельно от официальных принципов переговоров ЕС, поскольку оно рассматривается как отражение Соглашения Страстной Пятницы, а не вопроса, который должен обсуждаться с Великобританией.

Представители Брюсселя ожидают короткого саммита 29 апреля, где лидеры ЕС быстро договорятся об основных принципах ведения переговоров по Brexit. Документ должен определить "красные линии" ЕС, которые технически уже были установлены.

Остается все меньше времени до начала официальных переговоров после выборов 8 июня, и есть признаки того, что Великобритания все больше раздражает ЕС. 27 апреля Ангела Меркель заявила, что британские политики живут иллюзиями о том, что Великобритания сохранит большинство своих привилегий членства ЕС после выхода из блока.

Незадолго до выступления в Бундестаге канцлер Германии поговорила с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Он рассказал об ужине накануне вечером на Даунинг-стрит, 10, где он и главный переговорщик ЕС по Brexit встречались с Терезой Мэй и ее высокопоставленными должностными лицами.

"Я пессимистично настроен в отношении того, что у этих переговоров может быть положительный результат", - сказал один из дипломатов ЕС. Он заявил, что шансы Великобритании вырваться из ЕС без сделки выше 50%.

ЕС расстроен тем, что команда Мэй, по их мнению, не "связана с реальностью" в отношении обещаний Дэвида Кэмерона, выплатить взносы в бюджет ЕС до 2020 года. Брюссель настаивает на том, что британцы должны выполнить это обещание. "Они [британцы] не просто находятся на другой планете, они в другой галактике", - сказал источник.

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