США не будут требовать от Южной Кореи платы за размещение системы ПРО

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что самостоятельно покроют расходы на размещение системы противоракетной обороны в Южной Корее.

Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер во время телефонного разговора с его южнокорейским коллегой Кимом Гванджином, передает DW.

"Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер пояснил, что последние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, в связи с ожиданиями США распределения оборонных расходов с союзниками", - сообщили в администрации президента Южной Кореи.

Макмастер заверил, что Южная Корея остается для Вашингтона приоритетом номер один в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 28 апреля американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы Южная Корея заплатила за систему ПРО, которую предоставляют США. Стоимость таких услуг он оценил в $1 млрд.