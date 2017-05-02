Американские сенаторы передумали продвигать законопроекты об антироссийских санкциях

Тревоги, что Трамп отменит часть санкций в обмен на сотрудничество с РФ, развеялись

Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании.

Об этом в понедельник объявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, передает Радио Свобода.

В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США.

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Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта. Но как заявил Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии". Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов.

Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.