Путин и Эрдоган договрились о взаимном снятии санкций

Ограничения продолжат действовать только на ввоз в РФ турецких помидоров

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи в среду, 3 мая, договорились о снятии практически всех взаимных торговых ограничений, передает DW.

Исключение составил лишь запрет на ввоз в РФ турецких помидоров. Он, по словам Путина, будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, вызванные закрытием рынка.

Путин подчеркнул, что достиг с Эрдоганом договоренности о комплексном решении всех проблем, связанных с ограничениями.

Также он заявил, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус и в полном формате восстанавливаются.

Эрдоган, указав на многочисленные контакты представителей обеих сторон, выразил удовлетворение состоянием межгосударственных отношений.

Он также высказался за создание в Сирии зон безопасности. По его словам, подобные зоны станут "ключом" для прекращения кровопролития. Путин согласился с Эрдоганом в том, что создание зон безопасности должно привести к укреплению режима прекращения огня.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года из-за уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика. После этого Анкара ввела ответные санкции.