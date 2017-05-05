Хиллари Клинтон формирует новую политическую группу для противостояния Трампу

Через полгода после своего поражения экс-госсекретарь США, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон планирует объявить о создании новой политической группы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Politico.

Политсила намерена заниматься финансированием организаций, которые будут противостоять повестке дня президента Дональда Трампа.

В течение последних нескольких недель Клинтон в Вашингтоне, Нью-Йорке, и Чаппакуа (штат Нью-Йорк) встречалась с донорами и представителями групп, в которые она хотела бы инвестировать, а также подбирала людей в совет директоров нового проекта.

Ожидается, что группа будет носить название Onward Together ("Вместе вперед"), это перекликается со слоганом предвыборной кампании политика - Stronger Together ( "Вместе сильнее").

По информации СМИ, финансовый директор предвыборной кампании Клинтон Деннис Ченг помогает ей искать доноров для нового проекта, а экс-заместитель госсекретаря США Джудит Маккейл и экс-председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин - организации, в которые вложить деньги.

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Напомним, Хиллари Клинтон была сенатором от штата Нью-Йорк в 2001-2009 годах. После этого занимала должность госсекретаря США. На президентских выборах 2016 года, демократ Клинтон проиграла своему сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу.