Сирийские повстанцы отвоевали у ИГИЛ стратегически важный город

Поддерживаемые США сирийские повстанцы освободили от исламистов город Табка и крупнейшую в Сирии плотину, открыв таким образом путь к наступлению на оплот исламистов в Сирии - город Ракку. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Демократические силы Сирии, в состав которых входят сирийские курды и арабские боевые группы, выбивали боевиков ИГИЛ из города Табка на протяжении нескольких недель. Они вошли в город, расположенный в 40 км от Ракки, в конце апреля и постепенно освобождали его районы от террористов.

При поддержке воздушных ударов и специальных сил коалиции во главе с США повстанцам удалось выбить террористов из города.

Насер Хадж Мансур, советник Демократических сил Сирии, заявил, что город и прилегающая плотина "Табка" теперь полностью освобождены.