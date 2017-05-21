В Швейцарии проходит экологический референдум

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В голосовании могут принять участие 5,3 миллиона швейцарцев.

Кроме того, на референдум вынесен вопрос о сокращение использования в стране таких традиционных источников электроэнергии, как газ и уголь. Их должны заменить возобновляемые источники: солнечная, ветровая энергия, сжигания биомассы и тому подобное.

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Для облегчения перехода на альтернативные источники энергии из бюджета планируют выделяться дополнительные средства.

За новую политику в сфере энергетики выступает большинство швейцарцев. Противники реформы опасаются, что она может поставить энергоснабжение под угрозу и оказаться слишком дорогой.

Напомним, в Донбассе сложилась критическая ситуация с затопленными боевиками шахтами.