В Швейцарии проходит экологический референдум

Сегодня, 21 мая, в Швейцарии стартовал референдум, в ходе которого граждане должны высказаться по ряду важных экологических вопросов.
В частности, отказа от строительства новых атомных электростанций.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В голосовании могут принять участие 5,3 миллиона швейцарцев.
Кроме того, на референдум вынесен вопрос о сокращение использования в стране таких традиционных источников электроэнергии, как газ и уголь. Их должны заменить возобновляемые источники: солнечная, ветровая энергия, сжигания биомассы и тому подобное.
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Для облегчения перехода на альтернативные источники энергии из бюджета планируют выделяться дополнительные средства.
За новую политику в сфере энергетики выступает большинство швейцарцев. Противники реформы опасаются, что она может поставить энергоснабжение под угрозу и оказаться слишком дорогой.
Напомним, в Донбассе сложилась критическая ситуация с затопленными боевиками шахтами.