На кладбище в Словении появился первый в мире цифровой памятник

На кладбище города Марибор появился необычный памятник.
Он установлен на могиле Янежа Млакара, который умер 17 лет назад.
У надгробия есть экран, который может показывать фото, видео и другой контент, загруженный заказчиком.
Об этом сообщают европейские СМИ.
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По словам главы компании-производителя Bioenergija Сасо Радовановича, это может быть хоть целый роман. Если рядом никого нет, на мониторе показываются только имя покойного и даты рождения и смерти. Когда датчики фиксируют появление посетителя, включается трансляция. Такая схема позволяет рационально тратить энергию.
В Словении также создается приложение для смартфонов, которое будет взаимодействовать с памятниками на кладбищах.
Напомним, в Тернопольской области нашли сотни разрушенных еврейских надгробий.