На кладбище в Словении появился первый в мире цифровой памятник

У надгробия есть экран, который может показывать фото, видео и другой контент, загруженный заказчиком

На кладбище города Марибор появился необычный памятник.

Он установлен на могиле Янежа Млакара, который умер 17 лет назад.



У надгробия есть экран, который может показывать фото, видео и другой контент, загруженный заказчиком.

Об этом сообщают европейские СМИ.

По словам главы компании-производителя Bioenergija Сасо Радовановича, это может быть хоть целый роман. Если рядом никого нет, на мониторе показываются только имя покойного и даты рождения и смерти. Когда датчики фиксируют появление посетителя, включается трансляция. Такая схема позволяет рационально тратить энергию.

В Словении также создается приложение для смартфонов, которое будет взаимодействовать с памятниками на кладбищах.

Напомним, в Тернопольской области нашли сотни разрушенных еврейских надгробий.