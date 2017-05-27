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Главная » Мир » За четыре дня в Средиземном море спасли 10 тыс. мигрантов

За четыре дня в Средиземном море спасли 10 тыс. мигрантов

За четыре дня в Средиземном море спасли 10 тыс. мигрантов
Фото из открытых источников

Только 26 мая спасли 3,4  тыс. человек

27.05.17 61
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В течение последних четырех дней общее число мигрантов, которые были спасены в Средиземном море, достигло 10 тыс. человек. Об этом пишет DW со ссылкой на спасательные службы Ливии и Италии.

Только 26 мая были спасены 3,4 тыс. мигрантов.

"Впрочем, не обошлось без жертв: итальянские спасатели нашли в Средиземном море 10 тел беженцев. А 24 мая 35 человек утонули после того, как упали в море с переполненной людьми лодки", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ООН, с начала 2017 года более 50 тыс. мигрантов прибыли к берегам Италии, а более 1,4 тыс. человек утонули или пропали без вести. Миграционный маршрут из Ливии в Италию по Средиземному морю считается самым опасным в мире. В прошлом году со 181 тыс. мигрантов, попавших на территорию Италии, около 90% прибыли из Ливии морским путем.

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