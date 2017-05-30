Голландский народ обвели вокруг пальца, - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имеет "антироссийскую сущность".
Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Она отметила, что по итогам референдума в Нидерландах народ "четко и недвусмысленно заявил о своем неприятии идеи любой ценой привязать Украину к Евросоюзу".
"Из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца", — считает Захарова.
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По ее словам, лидеры Нидерландов взяли на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что является прямым подтверждением антироссийской сущности соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Напомним, днем 30 мая парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.