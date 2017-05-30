Голландский народ обвели вокруг пальца, - Захарова

В МИД РФ считают, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС имеет "антироссийскую сущность"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имеет "антироссийскую сущность".

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Она отметила, что по итогам референдума в Нидерландах народ "четко и недвусмысленно заявил о своем неприятии идеи любой ценой привязать Украину к Евросоюзу".

"Из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца", — считает Захарова.

По ее словам, лидеры Нидерландов взяли на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что является прямым подтверждением антироссийской сущности соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, днем 30 мая парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.