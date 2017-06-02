Лейбористы почти догнали консерваторов перед выборами в Британии, - опрос

Тори опережают своих соперников только на 3%

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой ​​Мэй, за неделю до парламентских выборов имеет лишь незначительное преимущество над лейбористами. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Опрос YouGov показал, что тори опережают своих соперников только на 3%. Прогнозируется, что консерваторы получат на выборах 42% голосов, тогда как оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на 39%.

Отдельная модель результатов голосования YouGov, сделанная на основе различных данных, прогнозирует консерваторам 317 мест в парламенте, и это на девять меньше, чем необходимо для формирования абсолютного большинства.

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Опрос Panelbase показал большее преимущество консерваторов над лейбористами - 8%, однако две недели назад эта цифра была почти вдвое больше.

Напомним, Британский парламент был официально распущен в полночь 3 мая в связи с досрочными выборами.

По словам премьер-министра Терезы Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.

Согласно социологическим опросам, проведенным в апреле, консерваторы могли рассчитывать на поддержку 46% избирателей. В то время как лейбористов готовы были поддержать только 24%. Еще 11% опрошенных собирались голосовать за либеральных демократов, а 8% - за Партию независимости Великобритании.