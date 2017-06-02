Путин: Отношения с США достигли низшей точки со времен "холодной войны"

Фундамент взаимного сотрудничества был разрушен за несколько лет

Связи между Россией и США оказались на низшей точке со времен "холодной войны". Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает Газета.Ru.

"За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времен "холодной войны" точке", — сказал он.

Он также отметил, что эта ситуация не могла не отразиться и на экономике, и на российско-американском деловом партнерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не испытывала особых ожиданий от победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.