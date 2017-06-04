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Главная » Мир » КНДР намерена развивать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН

КНДР намерена развивать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН

КНДР намерена развивать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН
Фото из открытых источников

Пхеньян ссылается на право укреплять обороноспособность страны

04.06.17 17
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Северная Корея заявила, что отвергает введенные ООН новые санкции, направленные на чиновников и организации КНДР, и намерена продолжать свое развитие ядерного оружия. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны, которого цитирует официальное информагентство ЦТАК 4 июня, передает Радио Свобода.

"Северная Корея заявляет, что "полностью отвергает" последние санкции ООН как "враждебный акт" и будет продолжать свое развитие ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Соответствующая резолюция Совета безопасности ООН вводит запреты на поездки для 14 северокорейских чиновников и замораживает их активы. Замораживание активов также распространяется на четыре компании, в частности на национальный банк Кореи.

По данным южнокорейской правительственной базы данных, этот банк осуществляет зарубежные операции для тайного органа, который управляет частными средствами северокорейского руководства.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне "агрессивной политики США".

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