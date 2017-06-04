КНДР намерена развивать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН

Северная Корея заявила, что отвергает введенные ООН новые санкции, направленные на чиновников и организации КНДР, и намерена продолжать свое развитие ядерного оружия. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны, которого цитирует официальное информагентство ЦТАК 4 июня, передает Радио Свобода.
"Северная Корея заявляет, что "полностью отвергает" последние санкции ООН как "враждебный акт" и будет продолжать свое развитие ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Соответствующая резолюция Совета безопасности ООН вводит запреты на поездки для 14 северокорейских чиновников и замораживает их активы. Замораживание активов также распространяется на четыре компании, в частности на национальный банк Кореи.
По данным южнокорейской правительственной базы данных, этот банк осуществляет зарубежные операции для тайного органа, который управляет частными средствами северокорейского руководства.
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Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне "агрессивной политики США".