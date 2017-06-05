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Главная » Мир » Суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам условно

Суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам условно

Суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам условно
Наталья Шарина / Фото: AFP

Шарина признана виновной в экстремизме и растрате

05.06.17 145
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Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам условно.

Осужденная признана виновной в экстремизме и растрате, пишет Русская служба ВВС.

Шарину обвиняют в распространении ряда книг, которые, по мнению следствия, разжигают ненависть к России.

Согласно приговору суда, экс-директор "совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам.

Наталья Шарина была задержана в октябре 2015 года после обысков в библиотеке. С тех пор она находилась под домашним арестом, который неоднократно продлевался судом. По версии следствия, Шарина приобрела книги публициста и члена запрещенной в России украинской националистической партии УНА-УНСО Дмитра Корчинского, которые признаны в России экстремистскими, и разместила их в открытом доступе в библиотеке.

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, в каждой из которых эксперты нашли фрагменты экстремистской направленности.

Экс-директора также обвиняют в растрате 2,2 млн рублей (38,8 тыс. долларов): по данным следственных органов, она фиктивно устроила на работу знакомых ее адвоката, обеспечив им медицинское страхование и заработную плату.

Следствие также утверждает, что в 2011 году Шарина расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Сама Шарина отвергает предъявленные ей обвинения. Она утверждает, что следствие не конкретизировало их и не объяснило, что она совершила.

"Вы обвиняете меня в том, что я расставила книги на стеллажи, будучи директором библиотеки. Никакой вины я не чувствую за собой", - сказала подсудимая в ходе слушаний.

"Я не считаю себя виновной в чем-либо. Все люди, которые создавали библиотеку, - известные люди [...]. И вот не прошло и 15 лет, как маленькая горстка людей библиотеку разрушила", - отмечала Шарина.

Адвокаты Шариной утверждали, что ее уголовное преследование ведется по политическим мотивам, и просили оправдать подсудимую "в связи с отсутствием состава преступления".

"Обвинение действительно непонятное. Непонятно, что хотел сказать автор обвинения", - отмечал на процессе адвокат Шариной Иван Павлов. По его словам, преступный умысел следствие не смогло доказать, а мотивы остаются неясными.

Глава отдела комплектования библиотеки Татьяна Мунтян в интервью высказывала предположение, что следователи подбросили книги, которые потом изъяли.

"Там, откуда эту книгу получили, никогда ее не было. Там была куча книг без отметок библиотеки. Это 100% книги, которые они [следователи] с собой принесли ", - сообщила Татьяна Мунтян.

Сопредседатель Объединения украинцев России Валерий Семененко в беседе отмечал, что деятельность библиотеки не имеет ничего общего с экстремизмом.

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