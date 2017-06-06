В Беларуси обиделись на Грибаускайте

МИД Беларуси потребовал объяснений от Вильнюса в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для стран Балтии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"6 июня в связи с высказываниями президента Литовской республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Беларуси был вызван посол Литвы", - говорится в сообщении.

В ходе состоявшейся встречи, белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, которые прозвучали из уст главы литовского государства.

В ведомстве подчеркнули, что лексика президента, в том числе слова "агрессивные игры" является оскорбительной для Беларуси, которая "ведет миролюбивую политику".

Напомним, 5 июня в интервью президент Литвы Даля Грибаускайте назвала "вызовом и угрозой" соседство с Россией и Беларусью.