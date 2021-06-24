Грибаускайте рассказала, почему Меркель, несмотря на унижения, пригласила Путина на саммит ЕС

По словам экс-президента Литвы, большие страны нередко вынуждены "молчать" ввиду того, что на них лежит "геополитическая ответственность" за другие государства.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что ее удивило недавнее желание канцлера ФРГ Ангелы Меркель пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров ЕС. Об этом политик рассказала отвечая на соответствующий вопрос во время презентации книги "Большая президентка маленькой страны" в Мистецком Арсенале в Киеве, о чем в отдельной статье писал Фокус.

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Впрочем, Грибаускайте отметила, что она некогда спрашивала Меркель об этом.

"И знаете, что она ответила?.. "Я буду встречаться с ним, даже если меня будут унижать, если это приведет к миру", – сказала экс-президент Литвы.

Грибаускайте назвала такой подход "ценностной позицией".

"Человек жертвует даже своим достоинством, чтобы достичь мира в Украине, в минской тройке. Поэтому, думаю, сейчас можно говорить о таком элементе подхода и со стороны [президента США Джо] Байдена, и со стороны Меркель", — отметила бывший лидер Литвы.

Также Грибаускайте подчеркнула, что большим странам часто приходится "молчать" из-за того, что на них лежит "геополитическая ответственность" за другие страны, тогда как "маленьким народам говорить проще, поскольку за ними стоят только они сами".

Детальнее о том, как прошла презентация книги "Большая президентка маленькой страны" и что еще рассказывала Грибаускайте об Украине и политике читайте в статье Фокуса.