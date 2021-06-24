Грибаускайте розповіла, чому Меркель, незважаючи на приниження, запросила Путіна на саміт ЄС

За словами експрезидентки Литви, великі країни нерідко змушені "мовчати" з огляду на те, що на них лежить "геополітична відповідальність" за інші держави.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте зазначила, що її здивувало нещодавнє бажання канцлера ФРН Ангели Меркель запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів ЄС. Про це політикиня розповіла відповідаючи на відповідне питання під час презентації книги "Велика президентка маленької країни" в Мистецькому Арсеналі в Києві, про що в окремій статті писав Фокус.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Утім, Грибаускайте зазначила, що вона колись питала Меркель про це.

"І знаєте, що вона відповіла?.." Я буду зустрічатися з ним, навіть якщо мене будуть принижувати, якщо це призведе до миру", — сказала експрезидентка Литви.

Грибаускайте назвала такий підхід "ціннісною позицією".

"Людина жертвує навіть своїм достоїнством, щоб досягти миру в Україні, у мінській трійці. Тому, думаю, зараз можна говорити про такий елемент підходу і з боку [президента США Джо] Байдена, і з боку Меркель", — зазначила колишня лідерка Литви.

Також Грибаускайте підкреслила, що великим країнам часто доводиться "мовчати" через те, що на них лежить "геополітична відповідальність" за інші країни, тоді як "маленьким народам говорити простіше, оскільки за ними стоять тільки вони самі".

Детальніше про те, як пройшла презентація книги "Велика президентка маленької країни" і що ще розповідала Грибаускайте про Україну і політику читайте в статті Фокуса.