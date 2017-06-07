В Турции арестовали главу местного отделения Amnesty International

В Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) в этой стране Танера Килича. Его подозревают в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого считают организатором попытки военного переворота в 2016 году. Об этом сообщается на сайте организации, передает Укринформ.

Килича задержали в его доме в Измире. Его дом и офис обыскали. Сейчас он находится в полицейском участке. Вместе с главой отделения в Измире задержали еще 22 сотрудника турецкого офиса организации.

"Из-за отсутствия достоверных и допустимых доказательств их причастности к международно признанным преступлениям мы призываем турецкие власти немедленно освободить Танера Килича и 22 юристов, а также снять с них все обвинения", - говорится в заявлении генсекретаря организации Салила Шетти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции к пяти годам тюрьмы приговорили подозреваемого в убийстве российского летчика

Напомним, 18 апреля режим чрезвычайного положения, который был введен в Турции после попытки госпереворота, был продлен еще на 3 месяца. В феврале прошли первые пять судебных процессов в отношении сторонников течения Фетуллаха Гюлена, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции.