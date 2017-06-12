Так заканчиваются митинги протеста в России / Фото: Reuters

Полиция "пакует" людей в автозаки быстрее, чем журналисты успевают об этом писать

В России на антикоррупционных митингах задержали уже более 1,5 тысячи человек.

Так, в Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на координатора правовой помощи "ОВД-Инфо" Аллу Фролову.

"В Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900", - заявила она.

Официальной информации по задержанным пока нет.

Напомним, в городах России сегодня проходят антикоррупционные митинги в честь "Дня России". Полиция традиционно "пакует" россиян в автозаки.