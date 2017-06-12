В России на антикоррупционных митингах задержали уже более 1,5 тысячи человек.
Так, в Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на координатора правовой помощи "ОВД-Инфо" Аллу Фролову.
"В Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900", - заявила она.
Официальной информации по задержанным пока нет.
Напомним, в городах России сегодня проходят антикоррупционные митинги в честь "Дня России". Полиция традиционно "пакует" россиян в автозаки.