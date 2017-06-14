В России возьмут под контроль переписку в мессенджерах

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что законопроект предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда.
Кроме того, законопроект вносит понятие мессенджера - "сервиса обмена быстрыми сообщениями" - и устанавливает обязанности для его владельцев.
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Так, они должны будут пресекать распространение информации, запрещенной законом, например подробности о несогласованном митинге.
Мессенджеры должны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона и давать возможность блокировать сообщения от нежелательных абонентов и обеспечивать конфиденциальность.
В случае невыполнения требований мобильные операторы обязаны будут ограничить доступ к мессенджеру.
Закон начнет действовать в июне 2018 года, если пройдет чтения в Госдуме и будет одобрен Советом Федерации и президентом.
Напомним, в российской армии новых контрактников заставят отчитываться за соцсети.