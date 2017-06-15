Австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл спародировал речь Трампа во время первой встречи с ним в Нью-Йорке в мае этого года.

Однако видео, на котором премьеру точно удалось передать интонации и стиль речи американского лидера, появилось в сети только сегодня.

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"Дональд и я, мы побеждаем и побеждаем в этих опросах. Мы побеждаем по-крупному, побеждаем так, как никогда раньше не побеждали. Мы! Побеждаем в опросах. Мы! Мы! Не в фейковых опросах, не в фейковых. Мы побеждаем в реальных. В онлайн-опросах, знаете. Так легко выиграть. Я знаю это, вы это знаете? Я знаю. В них так легко победить. Поверьте, это правда, это правда", - говорит австралийский политик на видео.

Напомним, Трамп считает расследование против него величайшей охотой на ведьм.