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Главная » Мир » Видео Премьер Австралии спародировал президента США

Видео Премьер Австралии спародировал президента США

<span class="label red">Видео</span> Премьер Австралии спародировал президента США
Дональд Трамп и Малкольм Тернбулл

Тернбуллу точно удалось передать интонации и стиль речи американского лидера

15.06.17 131
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Австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл спародировал речь Трампа во время первой встречи с ним в Нью-Йорке в мае этого года.

Однако видео, на котором премьеру точно удалось передать интонации и стиль речи американского лидера, появилось в сети только сегодня.

"Дональд и я, мы побеждаем и побеждаем в этих опросах. Мы побеждаем по-крупному, побеждаем так, как никогда раньше не побеждали. Мы! Побеждаем в опросах. Мы! Мы! Не в фейковых опросах, не в фейковых. Мы побеждаем в реальных. В онлайн-опросах, знаете. Так легко выиграть. Я знаю это, вы это знаете? Я знаю. В них так легко победить. Поверьте, это правда, это правда", - говорит австралийский политик на видео.

Напомним, Трамп считает расследование против него величайшей охотой на ведьм.

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