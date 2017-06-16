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Умер Гельмут Коль

Умер Гельмут Коль

Экс - канцлер ФРГ сыграл значительную роль в объединении Европы и Германии

16.06.17 385
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В Германии в возрасте 87 лет умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Коль занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1982 по 1998 годы и сыграл значительную роль в объединении Европы и Германии.

Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым считается в Германии человеком, который разрушил Берлинскую стену и тем самым сделал главный шаг к объединению страны. 

Конец его политической карьеры был омрачен коррупционным скандалом, связанным с незаконным финансированием политической партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), председателем которой он был в 1973-1998 годах.

Напомним, в 2011 году Гельмуту Колю подарили кусок бетона высотой 3,6 метра и весом 2,7 тонны с Берлинской стены.  

"Я всегда буду вспоминать о том, как был несвободен мир и люди за железным занавесом более 20 лет назад!", – сказал однажды Коль.

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