Министры энергетики ЕС поддержали особую юридическую базу для "Северного потока-2"

В случае строительства, газопровод должен действовать прозрачно и без дискриминации других участников рынка

Министры энергетики Европейского Союза поддержали подход к созданию особой юридической базы для проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Радио Свобода.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, первые дебаты показали сильную поддержку министрами ЕС особого подхода.

Европейская комиссия ранее направила запрос Раде ЕС относительно мандата на проведение переговоров с Российской Федерацией о ключевых принципах функционирования проекта газопровода.

В Еврокомиссии отметили, что хотят быть уверенными, что в случае построения "Северный поток-2" будет действовать прозрачно и без дискриминации других участников рынка, под должным надзором регулирующих органов и в соответствии с главными принципами международного энергетического права и законодательства ЕС в этой области.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG провел предварительные консультации с китайскими банками о возможности привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта.