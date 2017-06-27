Белый дом: Асад снова собирается применить химическое оружие в Сирии

США не допустят еще одного массового убийства мирных жителей

США зафиксировали подготовку еще одной химической атаки войсками режима Башара Асада в Сирии, которая может привести к массовому убийству мирных жителей. Соответствующее заявление Белого дома опубликовал пресс-секретарь Шон Спайсер в Twitter.

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии, чтобы ликвидировать Исламское государство в Ираке и Сирии. Если, однако, Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 апреля 2017 года войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. 6 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе.

Представитель британского Министерства обороны заявил, что образцы из тел жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун дали положительный результат на содержание в них нервно-паралитического вещества зарин.

Министерства здравоохранения Турции также сообщало, что сирийские военные использовали зарин.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на 100% сфабриковано.