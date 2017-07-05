Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 человек

В иракском городе Талль-Афар боевики террористической организации ИГИЛ казнили 200 человек. Об этом заявил замглавы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан, передает Анадолу.
По его словам, казнены 200 этнических туркоманов.
"Жители города пытались бежать в более безопасные регионы, но были схвачены и казнены", – сказал Нураддин Каплан.
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Туркоманов держали в тюрьмах в течение двух месяцев, после чего они были казнены. В числе погибших – женщины и дети.