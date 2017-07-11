Amnesty International: Освобождение Мосула сопровождалось ужасающими преступлениями

Террористы использовали местных жителей в качестве живых щитов, а силы коалиции применяли тяжелое оружие в густонаселенных районах

Освобождение иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ сопровождалось тягчайшими преступлениями против гражданского населения. Об этом говорится в докладе "Любой ценой" международной правозащитной организации Amnesty International, передает DW.

"В некоторых случаях эти деяния равносильны военным преступлениям", - констатировали правозащитники.

В докладе AI, в котором приведены показания очевидцев - местных жителей, медицинского персонала и экспертов по вооружениям, говорится, что боевики ИГИЛ в боях за западную часть Мосула использовали в качестве живых щитов мирных жителей, согнанных из окрестных деревень. Также террористы мешали гражданскому населению бежать из города, заварив ворота и установив мины. Многие люди, сопротивлявшиеся боевикам, были убиты.

В то же время иракские солдаты и войска коалиции под командованием США применяли вооружения, "которые ни при каких обстоятельствах недопустимо применять в густонаселенных районах".

В частности, войска коалиции убили не менее 426 мирных жителей, применяя тяжелые и невысокоточные виды вооружений. Так, в одном из случаев при попытке ликвидировать двух снайперов были убиты 105 гражданских лиц.

Amnesty призвала провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений в Мосуле.

Напомним, 9 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Бои за город длились с октября 2016 года.