Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Госдуму внесен законопроект о наказании за посты в соцсетях

В Госдуму внесен законопроект о наказании за посты в соцсетях

В Госдуму внесен законопроект о наказании за посты в соцсетях
Иллюстративное фото

Если закон примут, штрафы в России для физлиц составят от 3 до 5 млн рублей

13.07.17 42
100

В Госдуму внесен пакет из двух законопроектов о наказании за отказ администраторов соцсетей удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Автором выступили депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Законопроекты предусматривают административную ответственность за распространение в соцсетях недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений.

Депутаты утверждают, что аналогичный закон действует в Германии, где штрафы за отказ удалить противоправный и недостоверный контент достигают 5 млн евро. Если закон примут, штрафы в России для физлиц составят от 3 до 5 млн рублей, а для юрлиц — от 30 до 50 млн рублей.

В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица. "Для физических лиц-пользователей эти меры, скорее, упреждающие", — заявил Сергей Боярский.

По его словам, крупные соцсети, работающие на территории России, должны будут создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган — "оператора социальной сети, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет заблокирована в течение суток", сказал Боярский. "Также оператору вменяется обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации с тем, чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств", — добавил депутат.

Напомним, Порошенко не поддержал петицию о разблокировке ВКонтакте.

 

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Запад не готов к силовому конфликту с Россией из-за Крыма, - замглавы ЕвропарламентаГосдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданстваУ России не получается достроить атомный ледокол без Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2314
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5548
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 22601
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3095
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1330
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2407
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1246
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4218
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1294
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2323
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 5781 / 10534
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 4008 / 4381
  3. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 2993 / 3406
  4. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2953 / 3267
  5. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 2851 / 3411
  6. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 2588 / 2802
  7. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 2023 / 10026
  8. В Сумах открывает завод итальянская компания 1930 / 2174
  9. В Одессу прибыли американские Poseidon 1633 / 1991
  10. Специалисты не рекомендуют купаться абсолютно на всех пляжах Киева 1338 / 1497
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 26 / 10534
  2. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 15 / 809
  3. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 10 / 3406
  4. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 8 / 2802
  5. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3267
  6. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 7 / 4381
  7. В Одессу прибыли американские Poseidon 6 / 1991
  8. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 6 / 22601
  9. Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак 6 / 1030
  10. Украина согласовывает законопроект о реинтеграции Донбасса с США, Германией и Францией 5 / 302
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.