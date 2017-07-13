В Госдуму внесен законопроект о наказании за посты в соцсетях

Если закон примут, штрафы в России для физлиц составят от 3 до 5 млн рублей

В Госдуму внесен пакет из двух законопроектов о наказании за отказ администраторов соцсетей удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Автором выступили депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Законопроекты предусматривают административную ответственность за распространение в соцсетях недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений.

Депутаты утверждают, что аналогичный закон действует в Германии, где штрафы за отказ удалить противоправный и недостоверный контент достигают 5 млн евро. Если закон примут, штрафы в России для физлиц составят от 3 до 5 млн рублей, а для юрлиц — от 30 до 50 млн рублей.

В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица. "Для физических лиц-пользователей эти меры, скорее, упреждающие", — заявил Сергей Боярский.

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По его словам, крупные соцсети, работающие на территории России, должны будут создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган — "оператора социальной сети, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет заблокирована в течение суток", сказал Боярский. "Также оператору вменяется обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации с тем, чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств", — добавил депутат.

Напомним, Порошенко не поддержал петицию о разблокировке ВКонтакте.