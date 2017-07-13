Мальта тоже узаконила однополые браки

В законодательстве страны заменили слова "муж" и "жена" на нейтральные по признаку пола

В среду, 12 июля, парламент Мальты практически единогласно проголосовал за легализацию однополых браков в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, депутаты согласились внести изменения в брачное законодательство Мальты, заменив слова "муж" и "жена" на нейтральные по признаку пола. Также слова "мать" и "отец" в законодательстве заменили на "родителя, родившего ребенка" и "родителя, который не рожал".

Несмотря на сопротивление католической церкви, только один из 67 членов парламента Мальты проголосовал против данных поправок.

"Это исторические голоса. Это показывает, что наша демократия и общество достигли уровня зрелости, и теперь мы можем сказать, что мы все равны", - заявил после голосования премьер-министр страны Жозеф Маскат, который таким образом исполнил данное ранее обещание.

Напомним, 30 июля нижняя палата парламента Герамнии (Бундестаг) большинством голосов одобрила законопроект об однополых браках.