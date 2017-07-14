Порошенко на следующей неделе собрался в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко намерен 17-19 июля посетить Грузию, в ходе поездки будет подписан ряд двусторонних договоров.
Об этом в интервью украинскому "5 каналу" заявил замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев.
По его словам, "в последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией. Конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", — заявил он.
Напомним, Москва укрепляет линии оккупации грузинских территорий колючей проволокой.