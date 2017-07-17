Антиамериканские почтовые марки выпустили в КНДР

Пхеньян отметил очередную годовщину Корейской войны и ежегодную "Борьбу против месяца империализма в США", выпустив две антиамериканские почтовые марки.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN. На первой марке изображен кулак, разбивающий американскую ракету. Второй рисунок представляет собой Капитолий с нацеленными на него боеголовками.

Впрочем, антиамериканские образы являются лишь частью собрания смелых и забавных марок, которые КНДР выпускает каждый год. В онлайн-каталоге, выпуском которого занимается непосредственно государство, содержится более 70 различных изображений. Среди популярных — марки из серии "История революции", "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын".

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Кроме того, в госколлекцию марок ходят некоторые неожиданные категории, в том числе "Грибы", "Ракообразные" и "Шахматы". При этом самые ярые филателисты Северной Кореи больше всего скупают марки с изображением котят.

Напомним, Трамп на год продлил санкции в отношении Пхеньяна.