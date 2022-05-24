Вслед за "Русским кораблем": боевики "ДНР" решили выпустить собственную марку (фото)

В ОРДЛО отреагировали на успех украинской марки "Русский военный корабль" выпуском собственной — с символом Z и дымящимися развалинами "Азовстали".

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В Донецке объявили о выходе почтовой марки №286 "Закат нацизма", сообщает "Почта Донбасса". Утверждается, что марку выпустили "в поддержку денацификации Украины".

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На марке изображен символ российского вторжения — латинская буква Z, который перечеркивает размытую эмблему полка "Азов". На заднем плане изображен дымящийся завод "Азовсталь".

Тираж марки — 10 тыс. экземпляров. Помимо этого выпустили 2 тыс. открыток с аналогичным рисунком. 24 мая прошла процедура гашения, на штемпеле первого дня одно слово — "Денацификация".

Напомним, марку "Русский военный корабль" "Укрпочта" выпустила 12 апреля тиражом 1 млн штук. Как заявил гендиректор национального оператора Игорь Смелянский, всего за неделю удалось продать более 700 тыс. экземпляров, но больше их печатать не будут.

На 23 мая назначили первый день продаж новой марки "Русский военный корабль… Все!", которую выпустили тиражом 5 млн экземпляров. Игорь Смелянский сообщил, что за день "Укрпочта" продала примерно 800 тыс. экземпляров.

Напомним, фраза "Русский военный корабль, иди …" стала одним из символов украинского сопротивления российской военной агрессии после того, как флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" подошел к острову и предложил украинским пограничникам сдаться "во избежание кровопролития". Украинский военнослужащий ответил, не стесняясь в выражениях.

23 мая в Государственной пограничной службе Украины рассказали о том, кто на самом деле произнес фразу про русский военный корабль. Имя человека, который послал экипаж крейсера "Москва" по известному адресу ранее не называли, чтобы не навредить украинцу, который находился в плену у российских оккупантов. Его личность и сейчас еще не раскрывают. В ГПСУ также отметили, что объявление морпеха Романа Грибова автором этой фразы в некотором смысле было операцией по информационному прикрытию. Благодаря этому удалось гарантировать безопасность защитников острова, попавших в плен.