Слідом за "Російським кораблем": бойовики "ДНР" вирішили випустити власну марку (фото)

В ОРДЛО відреагували на успіх української марки "Російський військовий корабель" випуском власної — з символом Z і руїнами "Азовсталі".

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У Донецьку оголосили про вихід поштової марки №286 "Захід сонця нацизму", повідомляє "Пошта Донбасу". Стверджується, що марку випустили "на підтримку денацифікації України".

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На марці зображено символ російського вторгнення — латинська буква Z, який перекреслює розмиту емблему полку "Азов". На задньому плані зображений задимлений завод "Азовсталь".

Тираж марки — 10 тис. екземплярів. Крім цього, випустили 2 тис. листівок з аналогічним малюнком. 24 травня відбулася процедура гасіння, на штемпелі першого дня одне слово — "Денацифікація".

Нагадаємо, марку "Російський військовий корабель" "Укрпошта" випустила 12 квітня тиражем 1 млн. штук. Як заявив гендиректор національного оператора Ігор Смілянський, всього за тиждень вдалося продати понад 700 тис. екземплярів, але більше їх не друкуватимуть.

На 23 травня призначили перший день продажу нової марки "Російський військовий корабель… Все!", яку випустили тиражем 5 млн екземплярів Ігор Смілянський повідомив, що за день "Укрпошта" продала приблизно 800 тис. екземплярів.

Нагадаємо, фраза "Російський військовий корабель, йди..." стала одним із символів українського опору російської військової агресії після того, як флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" підійшов до острова і запропонував українським прикордонникам здатися "щоб уникнути кровопролиття". Український військовослужбовець відповів, не соромлячись у висловлюваннях.

23 травня у Державній прикордонній службі України розповіли про те, хто насправді вимовив фразу про російський військовий корабель. Ім'я людини, яка послала екіпаж крейсера "Москва" за відомою адресою раніше не називали, щоб не нашкодити українцю, який перебував у полоні у російських окупантів. Його особистість досі не розкривають. У ДПСУ також зазначили, що оголошення морпіха Романа Грибова автором цієї фрази у певному сенсі було операцією з інформаційного прикриття. Завдяки цьому вдалося забезпечити безпеку захисників острова, які потрапили в полон.