Турция внесла в "черный список" четыре тысячи россиян из-за возможных связей с ИГИЛ

Турецкие власти внесли в "черный список" более чем 4 тыс. граждан России, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тыс. иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан Саудовской Аравии, Туниса и России.

По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с ИГИЛ проверила 17,5 тыс. иностранцев. Почти 5 тыс. из них были депортированы, в том числе 800 россиян.

В докладе отмечается, что в результате 14 нападений, организованных "Исламским государством" на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек, столько же были ранены.