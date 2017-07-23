На затопленном у берегов Исландии корабле обнаружили 4 тонны золота нацистов

Британские подводники из компании Advanced Marine Services на затопленном у берегов Исландии корабле нацистов обнаружили 4 тонны золота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Подводники исследовали затопленный в 1939 году немецкий грузовой корабль SS Minden и обнаружили четыре тонны золота, которое нацисты могли перевозить из банков стран Южной Америки. По предварительным оценкам, стоимость золота составляет до 100 млн долларов.

Этот корабль направлялся из Бразилии в Германию. Приказ о затоплении отдал лично Адольф Гитлер после того, как британский флот обнаружил судно и мог его перехватить.

В то же время, береговая охрана Исландии обвинила подводников в проведении поисков без разрешения властей. Британская сторона попросила разрешения сделать отверстие в корабле, чтобы изъять ящик с золотом.