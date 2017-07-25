За греческие пятилетние облигации уже готовы заплатить 6 млрд евро

Афины объявили о размещении пятилетних облигаций на 3 млрд евро.
Книга заявок закрылась в 16:00.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Спрос новых инвесторов превысил 4 млрд евро, а предложения по обмену пятилетних облигаций 2014 года со сроком погашения в 2019 году превысили 1 млрд евро.
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Отметим, накануне было объявлено, что Греция после трехлетнего перерыва возвращается на международные рынки кредитования.
Напомним, Германия заработала на кризисе в Греции 1,3 млрд евро.