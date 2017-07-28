Трампу выделят 1,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой

Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить 1,6 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.
За выделение так называемого первого взноса на строительство стены проголосовали 230 конгрессменов, против - 196.
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Средства будут предоставлены из американского бюджета, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хотел, чтобы за строительство стены заплатила мексиканская сторона.
Указанные средства будут выделены из специальной статьи бюджета, размер которой составляет 788 миллиардов долларов. Речь идет о статье бюджета, направленной на финансирование программы обороны и поддержку ветеранов.
Напомним, Трамп намерен выделить из бюджета США $4,1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.