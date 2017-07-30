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Главная » Мир » Путин: Россию должны покинуть 755 американских дипломатов

Путин: Россию должны покинуть 755 американских дипломатов

Путин: Россию должны покинуть 755 американских дипломатов
Владимир Путин / Фото: odnako.su

Сейчас в дипмиссиях США в РФ работают более тысячи сотрудников

30.07.17 203
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755 работников американских дипломатических миссий должны будут покинуть Россию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1", передает Интерфакс.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - отметил Путин.

Как подчеркнул Путин, "это чувствительно".

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против США, потребовав, чтобы к 1 сентября было сокращено количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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