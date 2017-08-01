СМИ: Apple переносит презентацию нового смартфона iPhone

У компании возникли трудности с дисплеями

Американская компания Apple переносит презентацию нового смартфона iPhone из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом сообщает The Financial Times, передает РБК-Украина.

Сообщается, что участники рынка обеспокоены отчетами поставщиков Apple. По информации экспертов, новый iPhone будет оснащен экраном из органических светодиодов (OLED). Именно с этими компонентами компания Apple испытывает трудности.

Сложность производства дисплеев привела к тому, что аналитики снизили прогнозы по продажам новых смартфонов Apple в четвертом квартале, который заканчивается в сентябре.

"Мы ожидаем, что устройство будет доступно в ограниченном количестве и столкнется с высокими ограничениями по объемам поставок в течение декабрьского квартала", - сообщил журналистам FT аналитик Анджело Зино.