Трамп: Twitter – единственный способ донести правду

Глава Белого дома считает, что только враги желают, чтобы он прекратил писать в соцсети

Президент США Дональд Трамп считает размещение сообщений в Twitter единственным путем донесения правды к людям и убежден в том, что только враги желают, чтобы он прекратил это делать. Об этом он написал в Twitter.

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"Только СМИ фейковых новостей и враги Трампа желают, чтобы я прекратил использовать социальные медиа (110 миллионов человек). Это единственный путь для меня, чтобы донести правду!", - написал президент США.

Напомним, Дональд Трамп завел аккаунт в социальной сети в 2009 году и с тех пор опубликовал в нем более 35 тыс. сообщений. В настоящее время у президента США более 35 млн подписчиков.