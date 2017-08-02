Трамп открыл канал нефейковых новостей

Дональд Трамп запустил собственный информканал в соцсети Facebook. Президент США обещает, что в нем не будет "фейковых" новостей.
Ведущей канала стала невестка Трампа Лара.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BuzzFeed.
Первый пост был опубликован еще 20 июля.
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"Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", - обратилась девушка к подписчикам президента.
Ранее Лара Трамп работала продюсером телепрограммы Inside Edition и поддерживала кампанию нынешнего президента страны.
Напомним, женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь.