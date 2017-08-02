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Главная » Мир » Трамп открыл канал нефейковых новостей

Трамп открыл канал нефейковых новостей

Трамп открыл канал нефейковых новостей
Фото из открытых источников

Ведущей канала стала невестка президента США Лара

02.08.17 88
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Дональд Трамп запустил собственный информканал в соцсети Facebook. Президент США обещает, что в нем не будет "фейковых" новостей.

Ведущей канала стала невестка Трампа Лара.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BuzzFeed.

Первый пост был опубликован еще 20 июля.

"Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", - обратилась девушка к подписчикам президента.

Ранее Лара Трамп работала продюсером телепрограммы Inside Edition и поддерживала кампанию нынешнего президента страны.

Напомним, женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь.

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