Российские военные устроили массовую поножовщину

В воинской части в поселке Елань Свердловской области произошла массовая драка.

Об этом сообщают российские СМИ.

Конфликт произошел в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (воинская часть 31612). В столкновении участвовали 60 человек из Тувы и сотня солдат из местного гарнизона. Все они военнослужащие по контракту.

Выяснилось, что три месяца назад из Тувы прислали контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы.

Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона.

Ножевые ранения получили 14 военнослужащих Еланского гарнизона.

Отметим, Еланский учебный центр является крупнейшим в России.

Напомним, резню бензопилой в Швейцарии устроил неоднократно судимый.