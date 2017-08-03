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Главная » Мир » Иран подготовил список из 16 контрмер в ответ на санкции США

Иран подготовил список из 16 контрмер в ответ на санкции США

Иран подготовил список из 16 контрмер в ответ на санкции США
Иллюстрация из открытых источников

Некоторые из ответных шагов подразумевают совершенствование вооруженных сил Ирана

03.08.17 168
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Официальный Иран считает, что новые санкции США нарушают ядерное соглашение с мировыми державами, и заявил о подготовке 16 мер против действий США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

"Мы считаем, что ядерное соглашение нарушено, и мы будем реагировать", – заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал законодательство о новых санкциях.

Арагчи заявил, что Иран подготовил перечень из 16 мер, которые Иран применит против действий США. Заместитель министра иностранных дел не раскрыл детали мер, однако сказал, что некоторые из них направлены на совершенствование вооруженных сил Ирана.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани пообещал продолжать свои усилия, чтобы прекратить изоляцию страны, через день после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, КНДР и Ирана.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, КНДР и Ирана.

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