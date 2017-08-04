Премьер-министра Израиля заподозрили во взяточничестве и злоупотреблении доверием

Израильская полиция подозревает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху во взяточничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Voice of America.

Полиция Израиля сообщила, что Нетаньяху подозревается в преступлениях, связанных со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием в двух коррупционных делах.

Со своей стороны, премьер отрицает любые правонарушения, а его представитель заявил, что Нетаньяху стал целью "охоты на ведьм, которая сейчас на своем пике и направлена на смену правительства".

Одно дело, получившее название File 1000, включает в себя претензии относительно того, что Нетаньяху мог получать незаконные подарки от богатых друзей, в частности от австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Милчана.

Кроме этого, он якобы договорился с медиагруппой Yediot Ahronot об ослаблении их конкурентов, за что СМИ ему гарантировало благоприятное освещение его деятельности.