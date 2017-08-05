Автобусом по Тенерифе. Что увидеть на Канарах

Тенерифе можно объехать и за день, но чтобы сполна ощутить его, не хватит и года, — говорят путешественники

Шершавые на ощупь плоские камни сложены пирамидкой. Рядом ещё четыре, а за изгибом дороги, идущей вдоль Атлантического океана, их уже столько, что не сосчитать. Каменные туры складывают туристы по пути на пляж городка Пуэрто-де-ла-Крус, на севере острова Тенерифе. Эти конструкции практически не разрушаются, поскольку на Канарских островах стабильные погодные условия, как говорят местные жители и пишут путешественники в блогах — здесь вечная весна.

Остров Тенерифе — самый большой в архипелаге Канарских островов, в плане напоминающий хамон — испанский национальный деликатес, приготовленный из свиного окорока. В центре "деликатеса" расположен вулкан Тейде (3718 м над уровнем моря) — самая высокая точка не только острова, но и всей Испании. На Тенерифе два аэропорта и два морских порта, и, независимо от способа прибытия, первое, что видно, — укрытая снегом шапка вулкана.

На вулкане

— Этот автобус едет только в кальдеру, дождитесь следующего: отвезёт прямиком к "канатке" на вершину вулкана, — молодая женщина улыбается и садится рядом на скамейку. — Вы не удивляйтесь, что на мне куртка с мехом: лечу к родственникам в Германию. Родилась я там, а выросла здесь. Знаете, ни разу не пожалела о том, что живу на острове. Тенерифе можно объехать и за день, но чтобы сполна ощутить его, не хватит и года. Кстати, купите на автостанции или в супермаркете билет Bono Bus, так значительно сэкономите и увидите гораздо больше: за билет номиналом, например, пятнадцать евро можно совершить три поездки.





















Зелёные автобусы TITSA, единственной на Тенерифе компании-перевозчика, курсируют по всему острову, следуя чёткому расписанию. Толстую книжечку с маршрутами можно взять на центральной автостанции любого здешнего городка и самостоятельно планировать путешествия. Главное, не забыть поднять руку при виде приближающегося транспорта, иначе guagua, так на Тенерифе называют автобусы, проедет мимо.

Девушка в мехах и с большим чемоданом уезжает в аэропорт, а на её месте появляется группа пожилых людей с рюкзаками и трекинговыми палками. Туристы из Европы предпочитают провести несколько месяцев, особенно зимних, не на континенте, а в благоприятном для здоровья климате острова. Они тоже направляются к вершине вулкана, им также нужен зелёный автобус.

— У нас свободного времени с избытком, нам не надо ходить на работу и нянчиться с детьми. — Семейная пара пенсионеров с бамбуковыми тростями в руках и в спортивных ботинках стоит в очереди на автобус. — В этот раз мы приехали на два месяца и будем без спешки осматривать достопримечательности Тенерифе. Пешеходные маршруты острова несложные: и дети, и люди нашего возраста смогут просто наслаждаться видами, а не испытывать свою силу воли. Вчера, например, мы ходили к утёсам Лос Гигантес, завтра планируем прогулку в леса Анаги, а сегодня едем смотреть на склоны Тейде, где снимали "Миллион лет до нашей эры" — фильм 1966 года, времени нашей молодости.

































Вулканические формы рельефа Тейде можно увидеть и в других известных фильмах, таких как "Битва титанов" и "Гнев титанов", "Земля, забытая временем". Добираться к каменным башням из застывшей лавы ближе всего из городка Пуэрто-де-ла-Крус: утром на гору, вечером этим же автобусом вниз. Не пропустить единственный транспорт — одна из приоритетных задач для туриста. У водителя этого маршрута должны быть как минимум стальные нервы — серпантин дороги извилистый, и перед очередным поворотом необходимо подавать сигнал, чтобы не столкнуться со встречным транспортом. После обеда всю гору, за исключением вершины, затягивают тучи и к стремительному спуску добавляется туман. Водитель в белой рубашке с тонкими салатовыми полосками на рукавах знаком с большинством жителей окрестных городков и деревень: на каждой остановке слышны разговоры про здоровье и погоду.

Возле автобусной остановки расположена нижняя станция канатной дороги Телеферико дель Тейде, вагончики которой везут на высоту 3555 м. На билете изображены популярные виды Национального парка Тейде и указано время отправления наверх. Люди в очереди к кассам совсем не напоминают туристов тропического острова — все в тёплых куртках, сапогах и шапках. Температура на вершине не выше 10–15 градусов тепла. С верхней станции "телеферико" есть несколько пешеходных маршрутов, один из которых ведёт к наивысшей точке вулкана: 163 м, час времени и вершина. Пик вулкана расположен в закрытой зоне парка, поэтому для подъёма необходимо зарегистрироваться заранее. Зимой канатную дорогу и выходы на маршруты с верхней станции часто закрывают из-за сильного ветра или снега. На вершине рекомендуют находиться не дольше часа — резкий перепад высот может спровоцировать слабость и головную боль, а это признаки горной болезни. Впрочем, чтобы насладиться всеми оттенками терракотового цвета и посмотреть на скалы, не обязательно подниматься на вершину, достаточно сесть на автобус и приехать в кальдеру. Вдоль шоссе расположены знаки с нарисованным на них фотоаппаратом: дополнительное напоминание не пропустить хороший кадр.















В ущелье

— Я уже лет тридцать вожу туристов по этому серпантину, и каждый раз меня спрашивают, не страшно ли мне, — водитель небольшого рейсового автобуса, курсирующего по маршруту Сантьяго-дель-Тейде — Маска, что на западе Тенерифе, только улыбается в ответ. На каждом изгибе дороги автобус даёт задний ход, иначе просто не впишется в крутой поворот. До 1960-х годов в деревушку Маска можно было попасть исключительно по горным тропам, а сегодня туда едет транспорт с небольшими габаритами — легковые автомобили и мини-басы.

В деревне Маска всего несколько домов, ютящихся под напоминающей исполинский клык горой. На центральной площади под раскидистым деревом местные продают сувениры и фрукты, туристы наслаждаются видами, а чёрный кот греется на солнышке. Можно взять пример с кота и позагорать до прибытия автобуса или такси, а можно спуститься в ущелье и выйти к океану. Правда, идти надо почти четыре часа по узкой тропке, над которой нависают скалы. Иногда дорожку перегораживают гладкие валуны, пересекает речка и перебегают птицы. Сюда стоит приходить в удобной обуви с надёжной подошвой, скользкие вьетнамки точно не помогут преодолеть каньон. Основной поток людей направлен вниз, к океану, точнее, к маленькой бухточке, с которой каждые 30–40 минут ходят кораблики в город Лос Гигантес. Туристы ждут транспорт, а коты, добравшиеся сюда невесть каким способом, ждут угощения. Кораблики ходят до четырёх часов дня, поэтому отправляться на прогулку в ущелье Маска желательного с утра и на первом автобусе.



















С кораблика видно, что Лос Гигантес — это белые домики, облепившие склон горы до самого океана. Здесь есть порт, с которого едут смотреть на береговую линию острова и, если повезёт — на дельфинов и китов. Вдоль улочек с сувенирными магазинчиками, кафе и клумбами с кактусами гуляют туристы, преимущественно солидного возраста. В городке две достопримечательности, которые стоит посетить, — это утёсы Лос Гигантес и смотровая площадка, с неё открывается вид на выше упомянутые скалы над водой. Есть ещё природный бассейн, который формируют прибрежные скалы, бетон и высокие волны Атлантики.

— Пройдите возле улицы Петунии, дальше вдоль улицы Гибискус, сверните на улицу Магнолии и увидите природный бассейн Пуерто де Сантьяго, — сотрудница информационного туристического центра рисует на карте города маршрут, который больше напоминает строки из детской книги о феях. Впрочем, как и весь городок Лос Гигантес, плавно перетекающий в такой же кукольный Пуерто де Сантьяго. Последний вырос на месте поселения рыбаков, но своё ремесло жители не забыли, и большое количество лодок в гавани — яркое тому подтверждение.

Возле океана

С автобусной станции столицы острова Санта-Крус-де-Тенерифе открывается вид на оперный театр Аудиторио-де-Тенерифе. Постмодерное творение архитектора Сантьяго Калатравы — наиболее узнаваемое сооружение Канарских островов. Театр, одновременно напоминающий гигантскую ракушку, жемчужину и корабль, расположен на побережье Атлантического океана.











Ещё одна архитектурная жемчужина острова находится в Канделарии, также на побережье. Туда удобно добираться на автобусе из Санта-Крус-де-Тенерифе. В главном храме острова есть Чёрная Мадонна — скульптура Богоматери, покровительницы Канарских островов. В городе граффити с изображениями Мадонны рисуют даже на заборах. Легенды утверждают, что гуанчи — коренные жители острова, населяющие Тенерифе до появления здесь испанцев, нашли на берегу потемневшую от солёных волн скульптуру и, дабы не разгневать богов, расположили её в гроте. В XVI веке испанцы, завоевавшие остров, построили возле грота храм, в котором скульптура хранилась ровно триста лет. После большого шторма Чёрная Мадонна невольно вернулась в океан. Сегодня в Базилике Канделарии расположена копия статуи. На Базилику смотрят девять скульптур бывших правителей острова (менсеев), которые под руководством Бенехаро боролись с испанскими войсками. Позади стальных фигур вождей разбиваются о берег волны Атлантического океана, к которым очень хочется подойти поближе.

Пляжи острова Тенерифе преимущественно с чёрным вулканическим песком, который ещё долго после путешествия будет сыпаться с одежды и карманов рюкзака. На тёмном фоне пляжа фигурки людей в цветных купальниках напоминают карамельки монпансье в железной банке. После обеда чёрный песок сильно нагревается, ходить по нему сложно, но, как говорят путеводители, полезно для здоровья. Тем не менее есть на острове и светлые пляжи: это не природный феномен, а специально привезённый из Сахары жёлтый песок. Пляж Лас Тереситас именно с таким привозным песком, но его считают одним из самых красивых на Тенерифе и печатают фотографии на титульных страницах туристических карт и буклетов про остров. Чтобы песок не размывали волны, недалеко от берега соорудили защитные насыпи. На пляж Лас Тереситас едет автобус из Санта-Крус-де-Тенерифе: выйти из салона, снять обувь, сделать шаг и всё — добрались. Все пляжи острова муниципальные, в том числе и на территории пятизвёздочных отелей, а это значит, что вход на них бесплатный.





























— Сначала пойдёте через скверик с цветущими деревьями, потом спуститесь вниз к банановой плантации, дойдёте до небольшого кафе на скале и увидите крутой спуск к пляжу Буюйо. — Портье отеля предупреждает, что из-за высоких волн и скал купаться там нельзя, но на его вкус — это один из самых красивых пляжей острова. Тропинка действительно идёт мимо громадной банановой плантации, уходящей к горизонту. Бананы завезли на остров ещё в XIX веке, и с этого времени Тенерифе считается основным источником снабжения этими плодами целого Канарского архипелага. Наконец-то за бесконечными листьями бананов появляется океан. Волны разбиваются о чёрные скалы, которые в прошлом были лавой и стекали по склонам вулкана. В воздухе висят мелкие капли, хорошо заметные в лучах солнца, которое почти касается вершины горы. На небе виден длинный белый след от самолёта, недавно вылетевшего из аэропорта на юге острова.

— Посмотрите на эту полоску: ещё один фактор, вызывающий потепление климата и уничтожающий нашу планету. — Мужчина в свитере крупной вязки и с большой сумкой через плечо рассказывает, что над Канарскими островами летает сравнительно немного самолётов и только здесь можно спастись от глобальной катастрофы. Возможно, от Апокалипсиса Канарские острова не спасут, но точно оставят много приятных воспоминаний.