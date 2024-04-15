Блуждают между двух сосен: ученые рассказали, почему некоторые люди постоянно теряются

В окружении многих людей существуют знакомые, которым не стоит доверять карту и проложение пути до места назначения, ведь они постоянно с него сбиваются. Ученые рассказали, в чем причина такого поведения.

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Способность некоторых людей заблудиться на ровном месте порой поражает, но на самом деле за этим стоят не удача и обычная невнимательность, а сложные процессы внутри нашего мозга. Их уже давно пытаются изучить многие ученые, стремящиеся раскрыть секреты нашей способности находить дорогу из одного места в другое. В своем любопытстве они пришли к довольно необычным выводам, делящим людей на несколько категорий, пишет Ars Technica.

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Исследование, проведенное Норой Ньюкомб из Темпльского университета, показало широкий диапазон навигационных способностей людей: некоторые из них невероятно точны, а другие, откровенно говоря, не знают, что их окружает. Поиск объяснения различий в навигационных навыках привел исследователей к изучению различных аспектов, включая генетику и воспитание. Так, в 2020 году Маргарита Маланчини из Лондонского университета королевы Марии изучила генетику навигации на основе исследования более 2600 близнецов и выяснила, что на навигационные способности больше влияет индивидуальный опыт, а не генетика. Это говорит о том, что в значительной степени умение находить дорогу — это навык, отточенный со временем, а не то, с чем человек просто рождается.

Проект под руководством Хьюго Спирса из Университетского колледжа Лондона, в котором приняли участие около 4 миллионов человек, игравших в навигационную игру на своих телефонах, позволил понять, как именно культурные и экологические факторы влияют на нашу способность ориентироваться. Исследование показало, что жители скандинавских стран и сельских районов превосходят своих городских сверстников, что показало важность повседневных активностей, связанных с путешествиями, в формировании способности хорошо ориентироваться. Исследование также опровергло мнение о гендерном разрыве в навигационных способностях, показав, что в местах с большим гендерным равенством разрыв в результатах между мужчинами и женщинами практически исчезает.

Само понятие навигации заключается не только в выяснении и анализе причин, по которым мы теряемся, но и постижении навыков, которые дают нам возможность легко ориентироваться в меняющемся окружении, включая оценку расстояний, запоминание маршрутов, умение составлять и использовать воображаемые карты. Эта область исследований не только выявляет огромные различия в том, как люди взаимодействуют с окружающей средой, но и изучает, как улучшение наших навигационных навыков, возможно, за счет уменьшения зависимости от GPS-технологий, может повысить нашу пространственную осведомленность и способность находить дорогу. Исследование намекает на сочетание врожденных способностей, личных склонностей и, что очень важно, опыта, который мы накапливаем в течение жизни, рисуя сложную картину того, как мы ориентируемся в окружающем нас мире.

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